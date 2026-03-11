◇オープン戦阪神2―1西武（2026年3月10日甲子園）阪神・及川は1―1の7回に5番手で登板して、3者凡退に抑えた。先頭の茶野には1ストライクから遊ゴロ、続く代打の仲三は2ストライクから三ゴロ、最後は渡部は初球を投ゴロで、すべて内野ゴロ。球数はわずか6球で、ボール球は1球もなかった。「もう開幕も近づいてきていますし、ストレートの感覚は良くなってきています」と手応えを口にした。結果も内容も完璧。高卒6年目