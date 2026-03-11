◇オープン戦阪神2―1西武（2026年3月10日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼西純がV打こちらが何かしようとしてそういう展開になるわけではないですから。日々のそういうもの（取り組み）が出たというか。少ないチャンスかもしれないし、たくさんあるチャンスかもしれない。いつ来るかわからないし、あるかないかわからないものをずっと追い続ける。これは現役の間は常に、ですから。▼右の中継ぎ陣が続々登場まあ