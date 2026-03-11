「大相撲春場所・３日目」（１０日、エディオンアリーナ大阪）横綱初挑戦の藤ノ川が大の里を引き落としで破り、初金星で今場所初日を出した。大の里は自身初の初日からの３連敗。横綱豊昇龍は義ノ富士を首投げで退けて３連勝とした。３場所連続優勝と横綱昇進を狙う大関安青錦は若隆景を押し出し、連敗せずに２勝目を挙げた。大関琴桜は美ノ海をすくい投げで下して３連勝。４１歳の玉鷲が幕内出場回数を１４７０回とし、史上１