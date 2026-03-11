株式会社イオンスポーツは2026年1月7日、高機能ベースレイヤーブランド「ZEROFIT」において、プロゴルファーの西郷真央プロとスポンサー契約を締結し、「インスパイラルグローブ」が正式パートナー製品になったと発表しました。 西郷プロがスポンサー契約を締結！「世界No1を目指す」 西郷真央プロ インスパイラルグローブは汗や雨の水分を吸収す