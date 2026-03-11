◇オープン戦阪神2―1西武（2026年3月10日甲子園）その名前がコールされると、甲子園にひときわ大きな声援がこだました。1―1の8回1死三塁で、6回表から右翼に就いていた西純が打席へ。カウント3―1からウィンゲンターの内角154キロ速球に詰まらされたが、フラフラと上がった飛球は、中堅・茶野の前にポトリと落ちた。「打った瞬間は全然、いい当たりじゃなかったので、ちょうど間くらいに落ちろと思って走っていました