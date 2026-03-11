◇オープン戦ヤクルト12−7中日（2026年3月10日バンテリンD）ヤクルトは13安打12得点と打線が爆発し、打ち勝った。3回1死一、三塁から8番・鈴木叶が左腕・三浦の低めスライダーに反応し、左越え3ランを放つなど3安打3打点と大暴れ。「いい感じのポイントではじき返せた」と今季新設されたホームランウイングに運んだ。常葉大菊川（静岡）から23年ドラフト4位で入団し、1軍では通算4試合で本塁打0本。「1軍にずっと同行