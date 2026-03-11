昨年11月、仙台市での野球教室で小学生とキャッチボールする巨人の田中将大投手プロ野球巨人の田中将大投手（37）が10日、東日本大震災発生から11日で15年を迎えるのを前に「『3.11だから』ではなく、『15年の節目だから』でもなく、これからも僕は僕がするべきこと、できることを考え、そして行動していきたい」と球団を通じコメントを出した。15年前は東北に本拠地を置く楽天でプレーしていた。「被災地の惨状を目の当たりに