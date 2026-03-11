「オープン戦、阪神２−１西武」（１０日、甲子園球場）両手に残る確かな手応えが、阪神のキャム・ディベイニー内野手の表情を和らげた。甲子園球場で初めて記録した「Ｈ」マーク。西武のエース右腕・高橋光の１５１キロを中前にはじき返した。「この時期、この感覚で打つことができたのはプラスだよ」。シーズン開幕を前に順調な調整が続く。７、８日は打席数確保のため、ＳＧＬで教育リーグ・ソフトバンク戦に出場。３試合