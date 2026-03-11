B’zの稲葉浩志（61）が10日、東京ドームで行われたWBC日本―チェコの試合前に、同大会を中継するネットフリックスの大会応援ソングとなる岩崎良美（64）の名曲「タッチ」のカバーを初披露した。ラメがちりばめられた漆黒のスーツで登場。バンドメンバーを引き連れ、二塁ベース後方に設置された特設ステージで歌唱。何本も火柱が上がるド派手な演出の中、原曲の切なさと稲葉らしい力強いシャウトを織り交ぜたカバーを披露した