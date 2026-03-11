色とりどりのペンライトを振って「改憲反対」を訴える参加者ら＝１０日、国会前高市早苗首相が改憲に意欲を示していることを巡り、「平和憲法」の理念を尊重し、改憲反対を訴える抗議集会が１０日、東京・国会前で開かれ、約８千人（主催者発表）が集まった。イラン情勢にも触れ、色とりどりのペンライトを振りながら「高市総理は憲法守れ」「戦争反対」と声を上げた。集会はアーティストや若手研究者でつくる有志団体「ＷＥ