横浜市青葉区川崎町田線の地図横浜市は１０日、同市青葉区で整備を進めている都市計画道路「川崎町田線」の恩田地区が２６日に開通すると明らかにした。東急こどもの国線と立体交差する道路の開通によって、周辺の踏切での渋滞緩和などが期待できる。市道路局によると、今回開通するのは同区恩田町の「あかね台入口交差点」付近から、同区田奈町の「田奈小学校入口」交差点付近までの約１１５０メートル。アンダーパスでこども