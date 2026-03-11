【経済指標】 【米国】 ＊米中古住宅販売件数（年率）（2月）23:00 結果409万件 予想388万件前回402万件（391万件から修正） 【発言・ニュース】 ＊米３年債入札結果 最高落札利回り3.579％（WI：3.568％） 応札倍率2.55倍（前回：2.62倍） ＊ホルムズ海峡のタンカー巡り情報錯綜 米海軍がホルムズ海峡を航行する石油タンカーを護衛したとのニュースが流れた。米エネル