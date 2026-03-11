◆オープン戦ソフトバンク２―２巨人（１０日・宇部）巨人の育成ドラフト１位・冨重英二郎投手（２４）＝ＢＣ神奈川＝が１軍初登板で上々デビューを飾った。この日から１軍に合流していた左腕は、２―２の８回から３番手として登板し、１回無安打無失点と好投。最速は１４７キロだった。「自分の中では納得がいくところはなかった」と自己採点は辛口だったが「ゼロで抑えられたのは収穫」と手応えをにじませた。心が高ぶって