◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）勝利の整列後、大谷翔平投手（３１）は客席に両手を上げて応え、満足そうだった。１位通過が決まっていたこともあり、４戦目で今大会初めて欠場したが、いい休養となったに違いない。試合前セレモニーでは、「熱男〜！」と、松田コーチのおなじみフレーズを口ずさみながら、ナインたちと次々にグータッチを交わすなど終始リラックスした雰囲気を漂わせていた