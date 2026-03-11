◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 9-0 チェコ(10日、東京ドーム)村上宗隆選手が自身が放った8回の満塁ホームランを振り返りました。8回に5点を奪い、なおも2アウト満塁の場面で村上選手の第5打席。インコース高めのボールをとらえ、本人も確信する特大満塁弾を放ち、とどめの一発となりました。第4打席まで凡退となっていましたが、東京ラウンドの最後の打席で今大会1号となる待望の一発。打球速度180キ