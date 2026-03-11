「オープン戦、阪神２−１西武」（１０日、甲子園球場）野手、西純矢が甲子園に帰ってきた。打てば阪神勝ち越しという状況で、果敢にバットを振った執念がこの日一番の大歓声を甲子園にもたらした。１−１の同点で迎えた八回１死三塁の好機で打席が巡ってきた。「何とかランナーをかえしたい」。野手転向後、初めて甲子園の打席に立った男はその一心だった。マウンドには難敵・ウィンゲンター。「自分から仕掛けないと何も