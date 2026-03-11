◇オープン戦DeNA６−１広島（2026年3月10日横浜）阪神から移籍したDeNAのデュプランティエがオープン戦3度目の登板。先発で4回を投げ、4安打2四死球1失点とまずまずの投球だった。登板時は気温6度、体感温度は氷点下2度の寒さの中、球速は149キロ止まりで「気温に勝てるかなと思ったけど、なかなか人間には難しい部分もある。でも、投手の仕事はアウトを取ることが一番」。ローテーション入りへ順調にステップを踏む助