「春季教育リーグ、阪神１−２オリックス」（１０日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）“火曜の男”が圧巻の投球を披露した。阪神先発の才木浩人投手は５回１安打６奪三振無失点の快投。開幕に向けて万全な状態をアピールした。初回は２者連続の空振り三振で立ち上がると、二回は先頭の杉本に内角低めギリギリへ直球を制球し、見逃し三振。「変化球の組み立ての中でいいところへいってくれた。ああいうところで決めきるのがすごい