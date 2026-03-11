「オープン戦、阪神２−１西武」（１０日、甲子園球場）阪神・中川勇斗捕手（２２）が１０日、“甲子園初アーチ”を放った。０−０の四回、西武の開幕投手候補・高橋光のカットボールを捉え、左翼席へ突き刺した。聖地弾は京都国際３年夏以来。５戦連続３番起用される中、猛アピールを続けており、「開幕左翼」へ大きく前進した。乾いた音が聖地に響いた。中川の気合が乗り移ったかのように、白球は勢いよくアーチを描く。「