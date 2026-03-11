土屋太鳳とtimeleszの佐藤勝利がW主演を務め、北大路欣也、井ノ原快彦が共演する連続ドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』が、4月8日よりテレビ朝日系で放送されることが決定した。 参考：『大追跡』が“水9ドラマ”視聴者に受け入れられる理由『相棒』を彷彿とさせる“定番”の数々 『相棒』『特捜9』『刑事7人』など数々の刑事ドラマを生み出してきたテレビ朝日系“水9”枠の新作となる本作は、『