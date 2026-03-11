◇第6回WBC1次ラウンドC組日本9ー0チェコ（2026年3月10日東京D）宮城(オリックス)は、5回2死無走者で2番手としてマウンドに上がり、1回1/3を無安打無失点と危なげなかった。最速151キロだった直球には力があり、6回先頭の代打ブベニークは落差のあるフォークで空振り三振に斬った。6日の台湾戦の2回無安打無失点に続いて、今大会は2度の登板でまだ安打を許していない。前回は2四球1死球に「リズムを悪くしてしまった」