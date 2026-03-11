◇第6回WBC1次ラウンドC組日本9ー0チェコ（2026年3月10日東京D）大谷は今大会初めて欠場。井端監督は「投手の練習プランも頂いていて、今日は投球練習も入っていた。疲労も考慮して、今日終わって（米国に）移動というところで欠場にした」と説明した。3戦連続で行っていたフリー打撃も参加せず、レギュラーシーズンに備えて投手調整に専念。ブルペンで坂本を相手に29球投げ込んだ。試合中は外野手のキャッチボール相手