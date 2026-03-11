UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 ガラタサライとリバプールの第1戦が、3月11日02:45にネフ・スタデュムにて行われた。 ガラタサライはビクター・オシムヘン（FW）、ノア・ラング（FW）、ガブリエル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはウーゴ・エキティケ（FW）、ドミニク・ソボスライ（MF）、フロリアン・