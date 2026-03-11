◇第6回WBC1次ラウンドC組日本9ー0チェコ（2026年3月10日東京D）“ラストサムライ”の小園(広島)が第1打席で「H」ランプをともした。「6番・遊撃」でWBC初出場。2回1死から中前打を放った。8日のオーストラリア戦後に大谷がインスタグラムに小園の写真とともに「THELASTSAMURAI」と投稿。ここまで唯一、出場がなかったが「とりあえず開幕（初出場）できたのは良かった。勝てて良かったです」と振り返った。