◇第6回WBC1次ラウンドC組日本9―0チェコ（2026年3月10日東京D）実は知らないうちに、「りくりゅう」に力を与えていた。高橋宏は前回23年大会の決勝米国戦で救援登板。中京大中京の先輩であるフィギュアスケート・ペアの木原は当時、右腕の好投をテレビ観戦し「勇気をもらった」と語っていた。「WBCという舞台は特別。先発としてマウンドに上がるのを目標にしていた。うれしい思いと、しっかりしないといけない思いでマ