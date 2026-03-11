◇第6回WBC1次ラウンドC組日本9―0チェコ（2026年3月10日東京D）周東の手には、会心の感触が残った。「初めてぐらいな感覚。打った瞬間入ると思った」。あっという間の生還。「やり方が分からなかった。ベンチが喜んでいるのは見えたので早く帰りたかった」。メジャー組のような確信歩きではなく、快足でベンチへ戻った。成長の証の“国内組1号”だ。1点を先制した直後の8回2死一、二塁で右翼へ3ラン。「自分がこういう