◇第6回WBC1次ラウンドC組日本9ー0チェコ（2026年3月10日東京D）1次ラウンドで収穫と課題を得て米国に乗り込む。井端監督は「4戦全勝できたが、まだまだやらないといけないこともある。出し惜しみだけはしないように投手も野手もつぎ込んでいきたい。甲子園みたいだと思う」と高校野球になぞらえた。打線の収穫は4試合で出た効果的な計8本塁打だ。難敵に連打は難しく「優勝する上で本塁打は不可欠」という信念で選手を編