◇第6回WBC1次ラウンドC組日本9ー0チェコ（2026年3月10日東京D）【牛島和彦視点】0勝3敗のチェコに7回まで大苦戦。やはり国際大会は何が起こるか分からない。ただ、投手陣は失点する雰囲気がなかった。層の厚さは世界トップレベルだし、1次ラウンドの4試合でしっかり仕上がったと思う。日本の投手の強みは三振奪取能力が高く、同時に四球を与えない点だ。落ちる球を有効に使って4試合34イニングで49三振を奪い、奪三振