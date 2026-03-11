北海道上富良野町の上富良野岳で３月１０日午前、なだれが発生し、バックカントリー中だった外国籍の男性が巻き込まれました。男性は意識不明の重体です。（渡辺カメラマン）「なだれのあった山頂部は厚い雲に覆われ、視界が良くありません」警察に通報があったのは、午前１０時半すぎ。（通報）「なだれが発生して１人が埋まっている」 なだれによる事故があったのは、上富良野町の「上富良野岳」です。警察によりますと