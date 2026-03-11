◇第6回WBC1次ラウンドC組チェコ0ー9日本（2026年3月10日東京D）チェコが接戦に持ち込んだが、8回に9点を失って力尽きた。今大会限りでの代表引退が発表されていた電気技師のサトリアが先発し、4回2/3を6安打無失点の好投。「世界最高峰の侍ジャパンを相手に最高のエンディングでした」と涙を流した。前回大会で大谷から三振を奪って話題になった右腕に、試合後は日本ベンチからも拍手が送られた。パベル・ハジム監督