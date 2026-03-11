◇第6回WBC1次ラウンドC組日本9ー0チェコ（2026年3月10日東京D）代表最年少の23歳・金丸(中日)がWBC白星デビューを飾った。7回からの2イニングを打者6人でパーフェクトに封じ、7回1死からは5者連続三振。ゆったりとしたワインドアップ投法から150キロ超の快速球を投げ込み、8回の大量得点を呼び込んで勝利投手となった。宮崎事前合宿後、負傷辞退したパドレス・松井に代わって追加招集。「ずっと目指していた舞台。世