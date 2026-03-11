?コミュ強若侍?が過ごした春は実を結ぶか。巨人の中山礼都外野手（２３）が１０日のオープン戦・ソフトバンク戦（宇部）に「５番・右翼」で先発出場。２月中旬から侍ジャパンのサポートメンバーとして活動していた中山にとって、この日が一軍実戦への復帰戦となった。完璧な当たりこそなかったが、６回第３打席で意地を見せた。ヘルナンデスの球を三遊間へ転がすと、一塁へヘッドスライディング。間一髪セーフの内野安打で得点に