あれから１５年。政府の復興事業には一区切りがついたとしても、被災地は人口の減少や住民の高齢化などの難題を抱えている。今後は地域の活力をどう高めるかが問われよう。死者・行方不明者が２万２０００人を超える東日本大震災の発生から１５年が経過した。政府はこれまで復興事業に４２兆円を投じ、住宅の高台移転や道路の整備、防潮堤の設置を進めてきた。岩手・宮城両県については、インフラ整備がほぼ完了したとして今