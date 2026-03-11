任天堂が10日、人気ゲームソフト「スーパーマリオブラザーズ」の発売40周年を記念し、プロ野球12球団の試合で「マリオ」による始球式などのコラボイベントを実施すると発表した。対象は4月29日〜8月16日で各球団主催試合1試合ずつの計12試合。球場にはゲームのアイテムである「ハテナブロック」をデザインした特別仕様のベースが一〜三塁に配置される。12球団統一で特殊なデザインが施されたベースを用いた公式試合が実施さ