東日本大震災から15年。仙台市泉区出身でフィギュアスケート女子の千葉百音（20＝木下グループ）が単独インタビューに応じた。幼稚園に通っていた5歳の時に震災を経験。ミラノ・コルティナ五輪で4位となったスケーターは、当たり前にある日常への感謝、そして生まれ故郷の東北に対する思いなどを語った。（取材・構成西海康平）「3・11」への思いを問われると、千葉は「絶対に忘れられない出来事」と語り始めた。東日本大