事故で右脚を失ったプロスノーボーダーは、それでも競技を諦めなかった。ミラノ・コルティナパラリンピックに出場している男子スノーボードの小栗大地選手（４５）。事故の前とのギャップに戸惑いながらも、「できないことがたのしい」と前向きに取り組み、少しずつ義足の滑りを身につけていった。１４日のバンクドスラロームで、悲願の表彰台を目指す。プロでも板金塗装会社で勤務小学５年でスノーボードと出会い、２５歳でプ