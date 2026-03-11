全日本プロレスに練習生として電撃入団したお笑い芸人はなわの長男・塙元輝（２５）が、選手会長で３冠ヘビー級王者の宮原健斗（３７）からポテンシャルに関する?太鼓判?を押された。全日本プロレスは１０日に都内で会見を行い、塙と練習生契約を結んだと発表。逸材のルーツは幼少期から打ち込む柔道で日本テレビ系の「有吉ゼミ」などで紹介されたこともある。強豪・国士舘大卒業後、山口県内の大学で講師として柔道の指導にあ