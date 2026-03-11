復興支援のアイスショー「ずっと続けていく」東日本大震災から１１日で１５年となる。故郷の仙台市で被災し、フィギュアスケート男子で五輪を連覇したプロスケーターの羽生結弦さん（３１）が読売新聞のインタビューに応じ、これからも被災地に寄り添う決意を語った。（聞き手永井順子）あの日、仙台市内のリンクで練習中に、命の危険を感じるほどの揺れに見舞われた。氷が波打ち、ドアがゆがんで壁にひびが入る。四つんばい