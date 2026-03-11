「オープン戦、阪神２−１西武」（１０日、甲子園球場）阪神の新外国人、イーストン・ルーカス投手（２９）＝前ブルージェイズ＝が１０日、開幕ローテ入りに近づいた。甲子園で来日初登板初先発し、３回２安打無失点。最速１５３キロの直球に加え、鋭く曲がるスイーパーがさえわたった。米大リーグ・ドジャースの大谷も決め球として操る変化球で、曲がり幅は“大谷級”。順調なら開幕２カード目の３１日からのＤｅＮＡ３連戦（