江戸時代に扱っていた蚊帳総合寝具メーカー大手の西川は戦国時代の1566年、西川家初代の仁右衛門が近江（現滋賀県）で蚊帳、生活用品の行商を始めたのが始まり。【共同通信＝浜谷栄彦記者】江戸時代には、生地を若葉のように明るい黄緑色に染めた「近江蚊帳」を販売、ヒットした。半年ごとの利益の3分の1を奉公人（社員）に分配する仕組みも導入。ボーナスの原型となった。明治維新後に布団の販売を始めた。1941年、政府の企