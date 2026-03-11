米国・ＷＷＥでフィン・ベイラー（４４）が、無法集団「ザ・ジャッジメント・デイ」から追放された。同ユニットは２０２２年４月に、エッジ（現ＡＥＷのアダム・コープランド）とダミアン・プリーストにより?闇落ち軍?として結成された。リア・リプリーも所属していたが、同年６月にベイラーが加入してリーダーのエッジを追い出した。その後はドミニク・ミステリオ、リブ・モーガン、ラケル・ロドリゲス、ＪＤマクダナ、ロクサ