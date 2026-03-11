◆オープン戦ソフトバンク２―２巨人（１０日・宇部）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が１０日、ソフトバンク戦に先発し、５回５安打７奪三振、無失点と好投。これで実戦は１３イニング連続無失点で、目標の開幕ローテーション入りへ大前進した。直球も自己最速の１５２キロにあと１キロと迫る、プロ入り後ＭＡＸ１５１キロを計測するなど、アピールした。竹丸の渾（こん）身の１球が、左打者の内角