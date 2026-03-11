◆オープン戦ロッテ１―４オリックス（１０日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックス・西川龍馬外野手（３１）が、チームのオープン戦１号を放った。「２番・左翼」で先発し、同点の４回先頭で２ボールから木村の直球を強振。右翼席中段に決勝ソロを運んだ。「力感なく、うまく振り抜けて捉えることができました」と充実感を漂わせた。２５年のオープン戦では、３９打数２安打の打率５分１厘と苦戦。それでも、開幕後は快音