◆オープン戦ロッテ１―４オリックス（１０日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスの新外国人ボブ・シーモア内野手（２７）＝前レイズ＝が、オープン戦１４打席目で初安打を放った。「４番・ＤＨ」で先発。４回１死、カウント１―２から木村の４球目を右前へ運んだ。「打てて良かったです。タイミングの取り方が少し遅れていた部分を、うまく修正できた」。７回先頭では四球を選び、２得点の流れを呼び込んだ。２５年に３