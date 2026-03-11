レッズが１０日（日本時間１１日）、エース右腕のハンター・グリーン投手（２６）が右肘の骨片と遊離骨を取り除く関節鏡手術を受けると発表したと、米大リーグ公式サイトが伝えた。現地１１日にロサンゼルスで整形外科医ニール・エラトラッシュ医師による手術を受ける予定だ。復帰までには１４〜１６週間かかる見込みで、順調に回復すれば７月中に復帰できる見込みだという。グリーンは現地２月２８日の春季キャンプデビュー