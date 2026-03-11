モデルで女優の名城莉奈（15）が、今月中学を卒業して本格的に活動を始める。昨年のオーディションで27社からスカウトされ、浅井企画に所属して芸能界入りした注目の新人だ。大阪出身。中学2年の時に養成所に通ってレッスンを受けた。「芸能には少し興味があったんですけど、お母さんがお芝居の養成所のオーディションを見つけて応募しました。なんで？と思ったけど、入れたら好きなの買ってあげるからって（笑い）。最初の頃は