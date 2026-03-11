土屋太鳳（31）、timeleszの佐藤勝利（29）が、初共演でダブル主演し、テレビ朝日系「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（4月8日スタート、水曜午後9時）に出演することが10日、分かった。刑事役の2人。捜査本部、取調室、留置施設などの機能が詰まったトラックで事件現場に駆け付ける捜査隊のメンバーを演じる。脚本は「踊る大捜査線」「教場」シリーズで知られる君塚良一さんが手がける。ノンキャリアの刑事を演じる土屋は、舘ひろ