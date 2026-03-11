今季限りで現役引退したスピードスケート女子の高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が10日、オランダから成田空港に帰国した。銅メダル3個を獲得した2月のミラノ・コルティナ五輪、現役ラストレースで3位に入った世界選手権オールラウンド部門を終え「ゆったりした時間も流れていて、ある意味、不思議な気持ち」と現在の思いを語った。今月4日にSNSで引退を表明したが、決断は五輪前後に「その時が来たかな」と思ったことがきっか