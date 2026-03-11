NY株式10日（NY時間15:09）（日本時間04:09） ダウ平均47854.29（+113.49+0.24%） ナスダック22739.51（+43.56+0.19%） CME日経平均先物54920（大証終比：+460+0.84%） 欧州株式10日終値 英FT100 10412.24（+162.72+1.59%） 独DAX 23968.63（+559.26+2.39%） 仏CAC40 8057.36（+142.00+1.79%） 米国債利回り 2年債 3.571（+0.035） 10年債 4.136（+0.041） 30年債 4.7