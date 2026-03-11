ボートレース大村の開設73周年記念「G1海の王者決定戦」が4日目を迎える。注目は11Rだ。2年連続グランプリ出場中の上條が不動の軸。手にしている58号機をしっかり仕上げており、特に出足関係がいい。先に回ってしまえば敵は不在とみる。徐々に良くなっている峰。カドから自慢の旋回力でどこまで接近できるか。原田は伸びは上位。峰より先に仕掛けることができそうだ。山田は小さく差して舟券に貢献したい。＜1＞上條暢嵩1